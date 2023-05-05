П'ять держав-членів ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту товарів з України

Також Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина вимагають більше компенсації для своїх фермерів.

Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке наразі діє до 5 червня, повідомляє РАР.

Йдеться про такі товари як пшеницю, кукурудзу, рапс і соняшник.

"Нам пообіцяли, що обмеження застосують і після 5 червня", - сказав міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Також п'ять держав-членів ЄС звернуться до Єврокомісії з проханням збільшити допомогу аграріям через ситуацію, яка виникла з імпортом українських сільгосптоварів.

Гроші проситимуть із загального бюджету Євросоюзу, бо кошти з антикризового фонду уже використали.

Водночас Польща продовжить контролювати ввезення продукції з України. Йдеться про муку, м'ясо птиці, яйця, яблучний сік і фруктові соки. За словами Телуса, про це міністри країн проінформували українського колегу.

"Ми як Польща будемо здійснювати повний моніторинг цих продуктів, які поступають до нас із України, контроль на кордоні, а також контроль транзиту чотирьох продуктів. Ми будемо супроводжувати ці продукти і потурбуємося, аби їх експортували із Польщі", - заявив Телус.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Також ЄК виділила 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже 40 мільйонів євро.

Тоді МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції.

4 травня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через акцію протесту польських перевізників. Того дня польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. 5 травня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску.