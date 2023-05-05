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Єврокомісія днями запропонує 11-й пакет санкцій проти Росії, - Politico

Чи запроваджуватимуть обмеження проти третіх країн, які допомагають РФ обходити санкції, поки невідомо.

Єврокомісія днями запропонує 11-й пакет санкцій проти Росії, - Politico
Фото: rada.gov.ua

Європейська комісія найближчими днями запропонує 11-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

"У ЄС мають намір обговорити це на зустрічі наступної середи, але поки неясно, чи надійде пропозиція сьогодні, до понеділка чи пізніше", - йдеться у матеріалі.

Чи збирається Єврокомісія запроваджувати санкції проти третіх країн за недотримання вже запроваджених обмежень., поки невідомо.

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"Ця ідея була піднята з представниками ЄС минулого тижня. Однак, неясно, чи увійде вона у фактичну пропозицію, бо ця тема дуже делікатна", - пише видання.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло, що ЄС зосередяться на заходах проти країн, які допомагають Росії уникнути санкцій. За даними ЗМІ, обійти санкції країні-агресору допомагають, серед інших, Туреччина, ОАЕ та Казахстан.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові.

Минулого місяця напередодні зустрічі Group of 7 зʼявилася інформація, що США та деякі інші країни пропонують заборонити до Росії увесь експорт, окрім їжі та медикаментів. Однак Японія та країни ЄС не підтримали це.

2 травня Зеленський провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами. Він повідомив, що рішення щодо великого санкційного пакету буде прийняте найближчим часом.

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