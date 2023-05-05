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Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”

СБУ викрила ділка.

Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
Фото: СБУ

Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміум-класу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу Russia Today.

Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським “замовникам” 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро. Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу на білоруську територію, а звідти – на російську. 

Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн гривень. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн гривень. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили і затримали зловмисників, які під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил ввозили автомобілі. Потім їх продавали за готівку населенню.

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