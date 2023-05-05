"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі військові ОК ”Схід” знищили два ворожих “шахеди”

Ворог запустив безпілотники з південно-східного напрямку.

Уночі військові ОК ”Схід” знищили два ворожих “шахеди”
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

Цієї ночі військові повітряного командування “Схід” знищили два ворожих ударних дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляє у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

“Вночі 5 травня 2023 року ворог застосував два ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Обидва безпілотники були знищені у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабної війни Збройні сили ліквідували близько 2 540 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies