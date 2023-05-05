Уночі військові ОК ”Схід” знищили два ворожих “шахеди”

Цієї ночі військові повітряного командування “Схід” знищили два ворожих ударних дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляє у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

“Вночі 5 травня 2023 року ворог застосував два ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Обидва безпілотники були знищені у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабної війни Збройні сили ліквідували близько 2 540 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.