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На Львівщині викрили зловмисників, які ввозили авто начебто для ЗСУ, а насправді продавали

Їм вдалось перевезти близько 20 пікапів з нульовим розмитненням.

На Львівщині викрили зловмисників, які ввозили авто начебто для ЗСУ, а насправді продавали
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На Львівщині правоохоронці викрили і затримали зловмисників, які під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил ввозили автомобілі. Потім їх продавали за готівку населенню.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, організував злочинну схему мешканець Львівщини і долучив до неї раніше засудженого за шахрайство. 

"Другий зловмисник через благодійні організації завозив транспортні засоби з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України. Під час слідства поліцейські встановили, що за такою "схемою" зловмиснику вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням. Однак замість відправки їх на фронт продавав жителям Львівської та інших областей за готівку", – розповіли в поліції.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Затримали напарника організатора "схеми", у чоловіка вилучили на місці 17400 доларів, а також автомобілі.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

За місцем проживання зловмисників виявили митні декларації на авто, документацію щодо перевезення через державний кордон за розробленою злочинною схемою, мобільні телефони, "чорнові" записи та 5 транспортних засобів, оформлених як гумвантаж для потреб ЗСУ.

Організатору оборудки повідомили про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За злочин передбачено від п’яти до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили благодійну організацію, що продавала авто, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Нещодавно Німеччина передала Збройним силам України 80 пікапів.

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