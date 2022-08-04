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На зібрані через UNITED24 кошти придбано перший гелікоптер

Він допоможе оперативно евакуйовувати поранених з поля бою.

На зібрані через UNITED24 кошти придбано перший гелікоптер
Фото: Facebook/U24

На зібрані через UNITED24 кошти придбано гелікоптер Мі-2АМ-1.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

Це перший гелікоптер придбаний на зібрані через платформу кошти. Мі-2АМ-1 виготовляють в Україні. Його вартість - 23,4 млн грн.

"Він може розвивати швидкість до 200 км/год і долати відстані до 600 км. Він допоможе оперативно евакуйовувати поранених бійців з поля бою та своєчасно дістатись шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відомство також нагадує, що задонатити в UNITED24 можна на офіційному сайті або на головному екрані застосунку "Дія". 

Нагадаємо, 110 держав долучилися до збору коштів через UNITED24 на підтримку України. За три місяці через платформу вдалося зібрати понад 161 млн доларів.

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