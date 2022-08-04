​Ворог продовжує підготовку до захоплення нових територій на сході та нарощує сили на півдні, - Громов

Наразі основними цілями російських окупантів є вихід на адмінкордон Донецької області та утримання контролю над окупованими частинами Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. А також - забезпечення функціонування сухопутного коридору між Ростовською областю та окупованим Кримом.

Про це розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондентка LB.ua.

За його словами, ворог застосовує так званий "сирійський досвід" - продовжує тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед - за рахунок ракетних та авіаційних ударів.

"Противник продовжує підготовку до захоплення нових територій на сході та ведення довготривалих бойових дій. Нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. Так, Росія перемістила на Криворізький напрямок три батальйони тактичної групи, які виконували завдання на Новопавлівському напрямку, а також одну групу - на Запорізькому", - зазначив Громов.

Він також розповів, що росіяни поповнюють свої запаси озброєння та забезпечення на Херсонському та частково на Запорізькому (Мелітопольському) напрямках залізничним шляхом - через Керченський міст та територію Криму. Росіяни використовують Крим як плацдарм для накопичення озброєння, військової техніки та боєприпасів. Також там відмічається перегрупування авіаційної техніки РФ.

Росія формує додаткові резерви для війни в Україні для доукомплектування своїх військ, що зазнали втрат. Також, для припинення відтоку особового складу, керівництво РФ готує зміни до законодавчої бази щодо заборони звільнення зі служби під час воєнного стану.

Крім того, для доукомплектування армії розглядається перекидання російських військ із Сирії.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Великобританії припускають, що залізничне сполучення між окупованими Херсоном та Кримом наразі не функціонує.

29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу в селищі Брилівка. За його словами, було знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта. Згодом в оперативному командуванні "Південь" підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Також повідомлялося, що на залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області російські окупанти влаштували димову завісу, ймовірно для захисту від ударів HIMARS, та підірвали власний потяг із забезпеченням.

Крім того, після ударів ЗСУ були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст у Херсоні. Після цього рух мостом закрили.