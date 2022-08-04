Генсек НАТО: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Столтенберг наголосив, що якщо Росія виграє цю війну, наступними можуть бути інші країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що під час російської агресії проти України одним із головних завдань Альянсу є підтримка Києва.

Про це він заявив під час виступу на норвезькому острові Утея.

"НАТО – це спільнота, основна ідея якої полягає в тому, що напад на одну країну є нападом на всі. Один за всіх, усі за одного. Її мета - не спровокувати війну, а запобігти війні, зберегти мир. Як це робило НАТО протягом понад 70 років.", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що зараз ці питання важливіша, ніж будь-коли. Оскільки війна йде в Європі, де Росія напала на Україну.

"Президент РФ Путін напав на ні в чому не винну країну та народ із застосуванням військової сили для досягнення своїх політичних цілей. Те, що він робить, кидає виклик світовому порядку, у який ми віримо. Де всі країни, великі й малі, можуть обрати свій власний шлях. Він не визнає суверенітету інших країн. Зрештою, війну спровокувала його вимога російського контролю над Україною, його вимога не розширювати НАТО. Він не поважає бажання України стати частиною нашої спільноти, а також - суверенні рішення інших країн подати заявку на членство в НАТО", - сказав Столтенберг.

Тому, зазначив він, наразі НАТО має два завдання - підтримувати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між Альянсом і Росією.

"Ми підтримуємо право України на самооборону. Це право закріплене міжнародним правом. Український народ проявив велику мужність протягом всієї війни", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що відколи Росія окупувала Крим у 2014 році, НАТО та країни Альянсу, такі як США, Канада, Велика Британія та Туреччина, допомагали Україні. Багато країн, долучилися до цього, включаючи Норвегію.

"На саміті НАТО в Мадриді трохи більше місяця тому всі країни НАТО погодилися, що ми підтримуватимемо їх стільки, скільки буде потрібно. Ми маємо моральний обов’язок підтримати їх. Вони є незалежною країною з понад 40 мільйонами людей, які невиправдано піддаються жорстокій загарбницькій війні. Ми бачимо військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни. Ми не можемо бути байдужими до цього", - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що якщо Росія виграє цю війну, вона матиме підтвердження того, що насильство діє, а наступними можуть бути інші сусідні країни.

Нагадаємо, 2 серпня генсек НАТО поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Генсек Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці. Співрозмовники також обговорили пріоритети військової підтримки України.

Раніше блок НАТО анонсував додаткову допомогу для України. Альянс зосередиться на летальній і нелетальній підтримці.

Зазначимо, що Столтенберг піде у відставку в вересні 2023 року. Видання The Telegraph повідомляло, що новим генеральним секретарем НАТО може стати прем'єр Британії Борис Джонсон.