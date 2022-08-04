Росія запустить на орбіту від імені Ірану супутник “Хаям”, – ISW

Таким чином росіяни можуть віддячити Ірану за безпілотники.

"Роскосмос” оголосив, що Росія 9 серпня запустить на орбіту від імені Ірану супутник дистанційного зондування Землі, який назвали “Хаям”.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Таким чином росіяни можуть віддячи Ірану за безпілотники, також може йтися і про іншу військову техніку або підтримку.

“Кремль, ймовірно, продовжує спроби використовувати свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні”, – зазначають аналітики.

Іран має величезний арсенал балістичних ракет і внутрішні потужності з виробництва ракет, які він може надати Росії в обмін на економічну та військову співпрацю.

“В останні роки Іран приділяв першочергову увагу розвитку своєї військово-космічної програми та запустив один супутник у квітні 2020 року та один у квітні 2022 року”, – йдеться у звіті.

Офіційні особи США та Близького Сходу ще в червні 2021 року заявили, що РФ готується відправити російські супутники “Канопус-В” до Ірану, що розширить загальні можливості Тегерана зі спостереження на Близькому Сході та за його межами.

Нагадаємо, в ISW заявили, Іран міг надіслати до Росії першу партію безпілотників для польових випробувань.

Раніше речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії. Перед цим радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані відповів натомість, що його країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.