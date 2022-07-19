США анонсували чергові санкції проти Ірану у разі передачі РФ безпілотників

До санкцій можуть приєднатись і союзники США.

США готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії.

Про це повідомило видання НВ із посиланям на представника Держдепу Неда Прайса.

“Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до ряду санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, ряду санкцій із боку інших країн світу”, - повідомив Прайс.

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

Згодом речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.