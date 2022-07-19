Відсторонення Баканова та Венедиктової не вплинуть на обмін інформацією між США та Україною, - Держдеп

США у своїх відносинах із Україною "вкладалися в інституції, а не конкретних осіб".

США відомо про останні кадрові рішення української влади і вони будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією це не вплине.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на представника Держдепу Неда Прайса.

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією. Ми щодня на зв’язку з нашими українськими партнерами", – зазначив Прайс.

Він додав, що США зможуть налагодити контакт і з новим очільником Офісу генпрокурора.

"Багато з того, що ми передаємо Офісу генерального прокурора на рутинній основі, є інформацією з відкритих джерел. Так, ми обмінюємось з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", – підсумував він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський усунув від обов'язків голову Служби безпеки Івана Баканова та відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Тимчасовим в.о. голови СБУ було призначено Василя Малюка. Пізніше Зеленський подав до Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов згодом повідомив, що відсторонення Венедіктової та усунення очільника Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі відбувається кадрова ревізія СБУ. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців.