​Глава Єврокомісії вирушила до Азербайджану на переговори щодо альтернативи російському газу

Очікується, що за підсумками буде укладено угоду, спрямовану на зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон у понеділок відвідають Баку, де обговорять із владою Азербайджану постачання газу до Європи.

Про це повідомляє Euronews.

Як очікується, за підсумками переговорів буде укладено угоду, спрямовану на зменшення залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв та скорочення очікуваної нестачі газу наступної зими.

Зараз паливо, яке видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.

У 2021 році з Росії до ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щороку щонайменше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року та називають Азербайджан надійним партнером.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу і розширення трубопроводу.