8 років тому російська ракета збила МН17, а зараз російськи ракети падають на українські міста, - посольство США

Посольство США в Україні вшанувало пам'ять загиблих і відзначило восьмі роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вісім років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права та людського життя", - написала вона у Twitter.

8 years ago, a 🇷🇺 missile brought down MH17 over Ukraine, killing 298 people. I honor their memories, even as 🇷🇺 missiles continue to fall on Mykolaiv, Dnipro, and other 🇺🇦 cities, killing civilians and demonstrating the Kremlin’s disregard for international law and human life. pic.twitter.com/M60TyH1hc6 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2022

Нагадаємо, раніше у міністерстві закордонних справ наголосили, що офіційна позиція України залишається непохитною щодо продовження ретельного і вичерпного судового процесу з метою притягнути винних до відповідальності і домогтися справедливості для жертв MH17.

Наразі завершилися судові розгляди в справі про аварію літака "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року. Вердикт очікують у листопаді або грудні 2022 року.

Парламентська асамблея Ради Європи найбільш переконливим вважає сценарій, згідно з яким відповідальною за збиття є Росія.