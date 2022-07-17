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8 років тому російська ракета збила МН17, а зараз російськи ракети падають на українські міста, - посольство США

Сьогодні – восьма річниця трагедії.

8 років тому російська ракета збила МН17, а зараз російськи ракети падають на українські міста, - посольство США
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Посольство США в Україні вшанувало пам'ять загиблих і відзначило восьмі роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вісім років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права та людського життя", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, раніше у міністерстві закордонних справ наголосили, що офіційна позиція України залишається непохитною щодо продовження ретельного і вичерпного судового процесу з метою притягнути винних до відповідальності і домогтися справедливості для жертв MH17.

Наразі завершилися судові розгляди в справі про аварію літака "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року. Вердикт очікують у листопаді або грудні 2022 року.

Парламентська асамблея Ради Європи найбільш переконливим вважає сценарій, згідно з яким відповідальною за збиття  є Росія.

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