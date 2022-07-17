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Росія погрожує швейцарській газеті через карикатуру на Путіна

В статті є колаж з Путіним на унітазі.

Росія погрожує швейцарській газеті через карикатуру на Путіна
Фото: EPA/UPG

Посольство Росії в Швейцарії готове звернутися в правоохоронні органи цієї країни через карикатуру на президента РФ Путіна, опубліковану в швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Про це йдеться в листі на ім'я головного редактора NZZ, повідомляє DW.

Приводом для звернення став матеріал, що опублікований на сайті видання 25 червня. Стаття була присвячена мемам, пов'язаним з війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій в підбірці міститься зображення Путіна з клоунським носом і малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом "Путін - військовий злочинець".

Інший твіт в статті зображує російського президента в його робочому кабінеті, коли він сидить на унітазі.

Нагадаємо, що Росія вчергове зробила спробу дискредитувати на Заході Україну, розмістивши неправдивий матеріал у німецькому виданні "Deutschland-Kurier" під назвою "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".

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