Росія погрожує швейцарській газеті через карикатуру на Путіна

Посольство Росії в Швейцарії готове звернутися в правоохоронні органи цієї країни через карикатуру на президента РФ Путіна, опубліковану в швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Про це йдеться в листі на ім'я головного редактора NZZ, повідомляє DW.
Приводом для звернення став матеріал, що опублікований на сайті видання 25 червня. Стаття була присвячена мемам, пов'язаним з війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій в підбірці міститься зображення Путіна з клоунським носом і малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом "Путін - військовий злочинець".
Інший твіт в статті зображує російського президента в його робочому кабінеті, коли він сидить на унітазі.
I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but ...🤭— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
#Putin en su trono#putinmemes #putinmeme #putingenocida #ucrania pic.twitter.com/lHJjVJU04D— Franklin Díaz 🇺🇦 🇪🇦 💙💛 (@franklindiazl) April 25, 2022
Нагадаємо, що Росія вчергове зробила спробу дискредитувати на Заході Україну, розмістивши неправдивий матеріал у німецькому виданні "Deutschland-Kurier" під назвою "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".