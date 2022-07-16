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Північна Македонія підтримала угоду, яка розблоковує євроінтеграцію країни

Опозиція заявила, що угода ставить під загрозу македонську мову та ідентичність.

Північна Македонія підтримала угоду, яка розблоковує євроінтеграцію країни
Фото: EPA/UPG

Парламент Північної Македонії проголосував за укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до переговорів про членство в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після триденного обговорення в парламенті змісту пропозиції Франції, яка головувала в Раді ЄС у першому півріччі, депутати проголосували за висновки, подані правлячою коаліцією щодо неї. За запропоновані висновки проголосували 68 депутатів, "проти" та "утрималися" не було.

Безпосередньо перед голосуванням депутати від опозиційної коаліції, а також ліві покинули засідання парламенту після того, як спікер парламенту Талат Джафері відмовив у проханні про годинну перерву. Це голосування означає, що парламент дав "зелене світло" пропозиції Франції щодо початку переговорів з ЄС.

"Вітаємо Північну Македонію з голосуванням, яке відкриває шлях для швидкого відкриття переговорів про вступ. Це була історична можливість. І ви нею скористалися. Великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього. Вашого майбутнього" - прокоментувала результати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В угоді пропонується внести поправки до конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину, а решта питань обговорюватимуться між Скоп'є та Софією. Французька пропозиція не вимагає від Болгарії визнання македонської мови. Натомість Болгарія дозволить своєму західнобалканському сусідові розпочати переговори про членство у ЄС.

Опозиція з початку липня очолює щоденні акції протесту проти угоди, яка, за їхніми словами, ставить під загрозу македонську мову та ідентичність. Прем'єр-міністр Димитар Ковачевський сказав, що компроміс, запропонований Францією, є "найкращим можливим рішенням на цей момент, а також на майбутній період".

Нагадаємо, що Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, що знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами.

Північна Македонія має статус кандидата на вступ до ЄС вже 17 років і в 2020 році отримала "зелене світло" на початок перемовин про членство, але дати перемовин так і не визначили. Болгарія через претензії до питань ідентичності заблокувала євроінтеграцію і Північної Македонії, і Албанії, оскільки свого часу заявки країн вирішили розглядати "пакетом".

У червні 2018 року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і його македонський колега Зоран Заєв підписали Преспанську угоду, в рамках якої країна отримала нову назву - Північна Македонія.

У березні 2020 року Північна Македонія вступила до НАТО.

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