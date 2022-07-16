Північна Македонія підтримала угоду, яка розблоковує євроінтеграцію країни

Опозиція заявила, що угода ставить під загрозу македонську мову та ідентичність.

Парламент Північної Македонії проголосував за укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до переговорів про членство в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після триденного обговорення в парламенті змісту пропозиції Франції, яка головувала в Раді ЄС у першому півріччі, депутати проголосували за висновки, подані правлячою коаліцією щодо неї. За запропоновані висновки проголосували 68 депутатів, "проти" та "утрималися" не було.

Безпосередньо перед голосуванням депутати від опозиційної коаліції, а також ліві покинули засідання парламенту після того, як спікер парламенту Талат Джафері відмовив у проханні про годинну перерву. Це голосування означає, що парламент дав "зелене світло" пропозиції Франції щодо початку переговорів з ЄС.

"Вітаємо Північну Македонію з голосуванням, яке відкриває шлях для швидкого відкриття переговорів про вступ. Це була історична можливість. І ви нею скористалися. Великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього. Вашого майбутнього" - прокоментувала результати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В угоді пропонується внести поправки до конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину, а решта питань обговорюватимуться між Скоп'є та Софією. Французька пропозиція не вимагає від Болгарії визнання македонської мови. Натомість Болгарія дозволить своєму західнобалканському сусідові розпочати переговори про членство у ЄС.

Опозиція з початку липня очолює щоденні акції протесту проти угоди, яка, за їхніми словами, ставить під загрозу македонську мову та ідентичність. Прем'єр-міністр Димитар Ковачевський сказав, що компроміс, запропонований Францією, є "найкращим можливим рішенням на цей момент, а також на майбутній період".

Нагадаємо, що Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, що знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами.

Північна Македонія має статус кандидата на вступ до ЄС вже 17 років і в 2020 році отримала "зелене світло" на початок перемовин про членство, але дати перемовин так і не визначили. Болгарія через претензії до питань ідентичності заблокувала євроінтеграцію і Північної Македонії, і Албанії, оскільки свого часу заявки країн вирішили розглядати "пакетом".

У червні 2018 року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і його македонський колега Зоран Заєв підписали Преспанську угоду, в рамках якої країна отримала нову назву - Північна Македонія.

У березні 2020 року Північна Македонія вступила до НАТО.