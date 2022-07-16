У Пентагоні не бачать ознак, що надана Україні зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ

США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.

Про це заявив військовий представник Пентагону, передає "Радіо Свобода".

"Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, українці використовують зброю, яку ми їм надали, і ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами", - зазначив представника відомства під час брифінгу 15 липня.

"Ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ", - додав він.

Представник Пентагону також розповів, що США вже передали Україні третю партію американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, але він не має інформації про їх використання.

"Знаю, що вони використовують перші вісім (з 12, - ред.). Я не знаю, що вони роблять із останніми чотирма", – сказав він.

Чиновник зазначив, що українські бійці ефективно використовують HIMARS і це, за його словами, добре впливає на військову ситуацію.

Нагадаємо, 14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну. Відповідна заява з’явилася після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен Вікторія Спартц сказала, що американська сторона "не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт".

Росія розпочала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, Європейського Союзу та НАТО, заявляючи про "контрабанду" зброї, яка поставляється союзниками.

Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано наголосив, що заяви РФ - це масована пропаганда і брехня. Крім того, в НАТО впевнені, що Україна належним чином гарантує збереженість та облік зброї, яку отримує від союзників.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра також наголосив, що немає жодних ознак того, що зброя, яку постачають союзники по НАТО в Україну, потрапляє в інші руки або використовується для скоєння злочинів війни.