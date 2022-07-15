Сьомий пакет санкцій ЄС міститиме заборону на імпорт російського золота, – Європейська комісія

Черговий, сьомий, пакет санкцій Євросоюзу проти Росії узгоджує санкції ЄС із санкціями союзників і партнерів, зокрема у G7.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

“Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші суворі санкції ЄС проти Кремля, посилити їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію”, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Сьомий пакет запровадить нову заборону на імпорт російського золота. Також буде посилено контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.

Це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7, також будуть посилени вимоги до звітності, щоб забезпечити заморожування активів ЄС.

“Сьогоднішній пакет відображає наш скоординований підхід з міжнародними партнерами, включаючи G7. На додаток до цих заходів я також представлятиму Раді пропозиції щодо включення в список інших фізичних та юридичних осіб із заморожуванням їхніх активів і обмеженням можливості подорожувати”, - повідомив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Водночас у пакеті повторюється, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.

Також в тексті уточнюється обсяг деяких фінансово-економічних санкцій.

Крім того, пропонується продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців, до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Тепер пакет буде обговорюватися державами-членами.

Нагадаємо, Канада внесла зміни до санкцій проти нафтогазової, хімічної та обробної промисловості Росії. Обмежувальні заходи вжито через війну, яку росіяни розвʼязали проти українців. 14 липня до списку додали вісім нових галузей із цих секторів.