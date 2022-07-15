Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна приєдналася до програми EU4Health, - МОЗ

Наша держава зможе отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я.

Україна приєдналася до програми EU4Health, - МОЗ
Фото: МОЗ

Україна приєдналася до програми EU4Health і отримає доступ до фінансування проєктів покращення охорони здоров’я.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідну угоду підписали на Львівщині міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та єврокомісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів ЄС Стелла Кіріакідес.

Фото: МОЗ

Загальний бюджет програми на 2021-2027 роки становить 5,3 мільярда євро. 

"Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес на рівних умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії", - розповіли в МОЗ.

Приєднання України до EU4Health дозволить краще підготувати систему охорони здоров’я України до європейських стандартів і полегшить секторальну інтеграцію України з Європейським Союзом, підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін уповноважив очільника МОЗ Віктора Ляшка підписати Угоду між Україною та ЄС про участь у цій програмі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також