Наша держава зможе отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я.

Україна приєдналася до програми EU4Health і отримає доступ до фінансування проєктів покращення охорони здоров’я.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідну угоду підписали на Львівщині міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та єврокомісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів ЄС Стелла Кіріакідес.

Фото: МОЗ

Загальний бюджет програми на 2021-2027 роки становить 5,3 мільярда євро.

"Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес на рівних умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії", - розповіли в МОЗ.

Приєднання України до EU4Health дозволить краще підготувати систему охорони здоров’я України до європейських стандартів і полегшить секторальну інтеграцію України з Європейським Союзом, підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін уповноважив очільника МОЗ Віктора Ляшка підписати Угоду між Україною та ЄС про участь у цій програмі.