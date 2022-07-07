Чи потрібно зараз ревакцинуватися від ковіду, і як це зробити

Українка у черзі з дитиною на щеплення від Covid-19 у центрі Acea Hub у Римі, 09 березня 2022 року.

Чому не варто нехтувати вакцинацією, що буде із сертифікатами, як щепитися в Україні і за кордоном, - читайте у нашому тексті.

Крім того, бустерна доза продовжує термін дії міжнародного сертифікату про вакцинацію, що мало значну роль при подорожах. Хоча тут війна внесла свої корективи.

Бустерна вакцина є підкріпленням базового курсу щеплень дводозними та однодозними препаратами. Зазначимо, дослідження показали, що якби не вакцинація - у світі за рік від COVID померло би на 20 млн більше людей .

На початку 2022 року українцям дозволили, за бажанням, отримати бустерну вакцину від коронавірусу. Для тих, хто не має проблем з імунітетом, це була третя доза. Для тих, у кого він ослаблений через хворобу (як ВІЛ, онко) чи після операції - четверта, після додаткової.

Попри те, що через війну ковід майже зник з інформаційного поля в Україні, він продовжує існувати, люди і далі хворіють. Щотижня МОЗ фіксує до 1 000 інфікованих і майже стільки ж госпіталізованих, розповідає головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі LB.ua. При тому, побачити реальну картину складно - через війну люди не звертають увагу на симптоми.

Попереду осінньо-зимовий період - час, коли "розгулюються" вірусні хвороби. Міністерство охорони здоров’я наразі не прогнозує хвиль коронавірусу таких масштабів, які були в попередні роки. Та все ж рекомендує пацієнтам зробити бустер, щоб уникнути хвороби та ускладнень від неї.

"Ми вже бачили, як поширюється коронавірус в цей сезон. Звичайно, ми поки не прогнозуємо таких хвиль, як були в минулі роки, проте для захисту від тяжких наслідків хвороби варто все ж таки зробити бустер", - пояснює Кузін.

Фото: РБК Україна Головний санітарний лікар Ігор Кузін

За прогнозами Українського центру охорони здоров’я, нова хвиля ковіду передбачатиме десятки тисяч хворих на добу. Відповідно, збільшення госпіталізацій, а також летальних випадків. Хоча летальність (відношення смертей до випадків), за прогнозами буде нижчою, якщо не з‘явиться варіант вірусу, агресивніший за Омікрон.

Чому потрібно ревакцинуватися від коронавірусу

Практично за більш ніж пів року дані щодо ефективності вакцин від коронавірусу суттєво не змінились: це стосується і первинної вакцинації, і бустерної, пояснює Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Тобто, вакцини продовжують працювати, але їхня ефективність проти інфікування з часом знижується, як було перевірено, наприклад, на препараті Pfizer. Втім, вакцини продовжують рятувати від ускладнень хвороби та від потрапляння в лікарню.

Бустерна доза працює як додатковий бонус для збільшення ефективності захисту, говорить Лапій.

"Дещо грубе порівняння, але, пояснюючи основи імунної відповіді, цілком доцільно привести приклад того, як ви вчите вірші - вам потрібно кілька разів повторити, щоб запам’ятати", - пояснює фахівець.

Фото: edu.rmhc.org.ua Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики

Для імунної системи також потрібні подібні нагадування, щоб вона майстерно могла відтворювати зустрічі з вірусом, краще розпізнавати його, вмикати захист, зазначає Лапій.

Минулорічні дослідження показали, що ревакцинальна доза стимулює вироблення нейтралізувальних антитіл і Т-клітинної імунної відповіді.

Крім того, бустер можна робити, навіть якщо другу дозу з базового курсу щеплення ви мали рік тому. На ефективність ревакцинації це не впливає, а курс не потрібно починати заново.

“Бустерна доза не завадить, якщо ви не хочете тиждень просидіти вдома з хворобою”, - говорить співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Особливо доцільно, за словами Ковтонюка, подбати про отримання бустеру людям з груп ризику: це літні люди, люди з серцево-судинними хворобами, дихальних шляхів, а також онко та діабетом. Саме вони можуть мати важкий перебіг ковіду і потрапити в лікарню. Що, своєю чергою, може призводити до навантаження на медичну систему.

Фото: EPA/UPG

До слова, 16 червня НТГЕІ рекомендувала Міністерству охорони здоров’я запровадити другу бустерну дозу для людей, які мають ослаблений імунітет або є в групах ризику, розповідає Федір Лапій.

"Є обмежені дослідження з Канади, Ізраїлю, які говорять, що для цих груп пацієнтів це виправданий крок. У них імунна відповідь згасає через їхню основну хворобу чи через препарат, який вони приймають, і ми рекомендували другу бустерну. Як, наприклад, у Австралії", - пояснив голова технічної групи.

Скільки українців отримали бустерну дозу

За даними МОЗу, бустерне щеплення в Україні отримали 1,4 млн осіб, станом на 5 липня 2022 року.

"Загалом, першу дозу вже отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації (дві дози) - 15,2 млн українців. Близько 700 000 українців не зробили вчасно другу дозу щеплення", - розповідає Кузін.

Тобто, щоб досягнути цілі вакцинальної кампанії в країні - це 70% населення, які пройшли базовий курс щеплень - потрібно вакцинувати ще 10 млн українців.

Фото: kyivcity.gov.ua

Як вакцинуватися

В Україні працює майже 2 500 пунктів щеплення та 109 центрів масової вакцинації, розповідає Кузін. Також на минулому тижні щеплювали українців 463 мобільні бригади.

Актуальний перелік пунктів щеплень, графік роботи та номери телефонів - за посиланням. Також можна звернутися за номером телефону 16-77 (гаряча лінія Національної служби здоров’я). Також можна записатися на вакцинацію через портал helsi.me.

В Україні наразі є понад 10 млн доз, повідомляють у МОЗ. Доступні дві: CoronoVac та Cominarty (Pfizer). Окрім того, очікують поставки вакцин від Johnson & Johnson.

Що буде з ковід-сертифікатами і що робити тим, хто за кордоном

З часів повномасштабного вторгнення ситуація з сертифікатами не змінилася, розповідає Дмитро Черниш, директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ.

Сертифікат може бути трьох видів: на основі вакцинації, одужання і негативного ПЛР. А також: жовтий (одна доза), зелений (дві), бустерний (продовження зеленого). Документ далі визнають за кордоном, адже Україна входить до довірчої мережі, зазначає Черниш.

Після 24 лютого в Дії продовжили строк зберігання сертифікату, сформованого після другої дози.

Фото: Укрінформ Дмитро Черниш, директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ.

"Як правило, у такого сертифікату вже закінчився термін дії. Але це документ, який показує, що пацієнт в Україні отримав дві дози. За кордоном наш громадянин може показати цей документ і на підставі нього отримати бустерну дозу в тій країні, де він перебуває", - пояснює Черниш.

Щоб оновити кінцевий термін сертифікату, потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі “Дія”. Так само, як ви генерували свій нинішній сертифікат.

Що стосується бустерних сертифікатів - їхній термін дії незмінно 270 днів. Тобто, якщо людина вакцинувалася в січні-лютому, восени документ стане недійсним. На сьогодні питання про продовження терміну дії бустерного сертифікату не розглядається, каже Черниш. Можливо, щось зміниться до осені.

Коли пацієнт за кордоном отримує бустерну вакцину, він має повне право оформити сертифікат за правилами цієї країни.

"Це вже кожна країна вирішує, який застосунок чи документ, але він буде діяти у всіх країнах, які входять до довірчої мережі", - пояснює Черниш.

В НСЗУ зараз працюють над тим, щоб українці, щеплені бустером за кордоном, могли після повернення додому згенерувати бустерний сертифікат в "Дії".

Фото: kyivcity.gov.ua

"Коли це стане можливо, пацієнту необхідно буде надати нашому закладу охорони здоров'я інформацію про те, що він дійсно отримав бустерну дозу - це мають бути офіційні документи. Які це документи - випишемо в нормативній базі. За літо плануємо це зробити", - розповів директор департаменту НСЗУ.

Те, що зараз в Україні відсутній поділ на карантинні зони, - не підстава нехтувати ковід-сертифікатами, говорить Дмитро Черниш.

"Зараз послабилась перевірки, але все одно на окремих заходах перевіряють сертифікати. І невідомо, як далі буде розгортатися ситуація в країні в цілому", - зазначає він.

Попри війну, українці продовжують щеплюватися

За даними НСЗУ, у 2022 році в Україні зроблено понад 4,5 млн щеплень. Близько 3,5 млн пацієнтів отримали вакцину.

З початку 24 лютого зроблено 1 млн вакцин для близько 900 000 пацієнтів.

Фото: EPA/UPG

У МОЗ зауважили, що протягом травня-червня спостерігають значний приріст кількості бустерних щеплень, якщо порівнювати із загальною кількістю проведених щеплень.

"Ми бачимо, що, звичайно, впала кількість вакцинацій після 24 лютого, але вона (вакцинація, - LB.ua) продовжується. Зараз тенденція вирівнюється, є стабільний показник вакцинації", - додав Черниш.