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Ліки для дітей зі СМА: МОЗ уперше отримало препарат Spinraza і передало 13 лікарням

Препарат називають найдорожчою ін’єкцією у світі - один флакон вартує понад $100 000.

Ліки для дітей зі СМА: МОЗ уперше отримало препарат Spinraza і передало 13 лікарням
Фото: Ron Medvescek / Arizona Daily Star

Міністерство охорони здоров'я України вперше отримало препарат Spinraza для лікування СМА.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Загалом надійшло понад півтори сотні. Їх розподілили серед 13 лікарень.

У міністерстві зазначили - це один із трьох наявних у світі препаратів, які використовують для лікування СМА. Його називають "найдорожчою ін’єкцією" у світі, адже лише один флакон вартує понад $100 тисяч. 

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, українські лікарні вперше безоплатно отримують дороговартісні ліки для дітей зі СМА. Їх раніше не було в Україні.

За даними Мінохорони здоров'я, в Україні понад дві сотні дітей мають підтверджений діагноз СМА. Для лікування цієї хвороби у світі використовують три препарати: Zolgensma (вводять до 2-річного віку, він зупиняє хворобу назавжди), а також Evrysdi і Spinraza (їх потрібно застосовувати протягом усього життя). 

Нагадаємо, торік півторарічний Арсен Борис із містечка Скалат на Тернопільщині, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію, виграв ліки в організованій фірмою-виробником лотереї.

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