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У Києві встановлено черговий температурний рекорд

Попередній рекорд цього дня протримався майже 60 років.

У Києві встановлено черговий температурний рекорд
Фото: ЕРА/UPG

Учора, 29 червня, максимальна температура повітря у Києві досягла 34,4 градуса за Цельсієм.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

“Попереднє рекордне значення було відмічено у 1963 році і дорівнювало 34 градусам за Цельсієм”, - нагадали синоптики.

В обсерваторії зазначили, що найспекотнішим днем першого місяця літа за весь час спостережень у Києві залишається 24 червня 2021 року. Тоді максимум температури повітря зафіксували на позначці 35,5 градусів за Цельсієм. 

Нагадаємо, Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні.

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