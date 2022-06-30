У Києві судитимуть експравоохоронця, який збував інформацію із закритих реєстрів

Його викрили на збуті відомостей про киянина з системи "Інформаційний портал Нацполіції України".

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця, який незаконно збував інформацію з обмеженим доступом, що міститься в автоматизованих системах МВС України.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Правопорушник створив акаунт у месенджері "Телеграм" та розмістив у ньому оголошення про можливість надання закритої інформації, зокрема щодо громадян, їхні анкетні дані, а також інформацію щодо переміщення приватних автомобілів у межах столиці.

За винагороду в криптовалюті в сумі еквівалентній 60-80 доларів США правоохоронець отримував та надалі передавав замовникам необхідну їм інформацію.

Викрили правоохоронця на збуті відомостей про киянина з інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України". Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 34 000 до 68 000 грн або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводження СБУ.

Нагадаємо, у травні СБУ заблокувала канал збуту державних баз даних. Повідомлялося, що в незаконній торгівлі підозрюють колишнього правоохоронця.

Чоловік налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет. Правоохоронці задокументували три факти збуту даних, їхня вартість залежала від виду інформації та становила від 50 до 200 доларів.