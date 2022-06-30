ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"

Груповий наліт гелікоптерів на північ області був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом.

Російські війська атакували українські підрозділи у звільнених населених пунктах Херсонщини, однак зазнали поразки.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контрольована. Противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями наших підрозділів. В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався.

Одещину ворог тероризував ракетами, що випускала авіація та береговий ракетний комплекс "Бастіон" з напрямку окуповано Криму. Одну ракету знищено над Одеським районом, ще 5 атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському. Завдяки обмеженню використання берегової смуги ушкодження мінімізовано, жертв немає.

Авіація ЗСУ також відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань. Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результаті дорозвідуються", - зазначили в командуванні.

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1".

Корабельне угруповання РФ не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами. На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

Нагадаємо, 26 червня військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".