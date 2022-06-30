У Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили нові подробиці ракетного удару окупантів по Миколаєву вранці 29 червня.

Близько 06:30 унаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в п’ятиповерховий житловий з подальшим руйнуванням з третього по п’ятий поверхи. Також зруйновано близько 10 приватних гаражів.

Станом на 17:30 встановлено, що загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано два співробітники ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 28 червня російська армія вдарила по Миколаєву та Очакову. В Очакові загинули троє людей, зокрема дитина. Поранень зазнали ще щестеро.

У Миколаєві тоді обійшлося без жертв, але вибухом було пошкоджено військовий об'єкт, центральний міський стадіон та соціальну інфраструктуру.