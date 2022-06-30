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ЗСУ ліквідували на Зміїному ще один гарматно-ракетний комплекс окупантів

Операція українських військових на острові триває.

ЗСУ ліквідували на Зміїному ще один гарматно-ракетний комплекс окупантів
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”

Збройні сили України продовжують операцію на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українські військові ліквідували ще один гарматно-ракетний комплекс окупантів.

“Вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу “Панцир - С1””, – йдеться у повідомленні.

В ОК додали, що корабельне угруповання (росіян, – ред.) не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.

“На двох ракетних кораблях 16 крилатих “Калібрів”, 1 ВДК створює (Росія, – ред.) ілюзію імовірності десанту”, – зазначили військові.

Нагадаємо, вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень ворога на острові, було знищено зенітно-гарматний комплекс окупантів "Панцирь-С-1".

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

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