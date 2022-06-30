До робіт залучили 349 осіб та 50 одиниць техніки.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі торговельного центру “Амстор” у Кременчуці.

Про це йдеться у телеграм-каналі ДСНС.

До робіт залучили 349 осіб та 50 одиниць техніки, з них від ДСНС – 152 рятувальники та 32 машини.

“Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

За медичною допомогою звернулося 65 осіб, з них 26 було госпіталізовано до міської лікарні інтенсивного лікування. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин.

Папа Римський назвав ракетний удар по ТЦ у Кременчуку “варварським”.