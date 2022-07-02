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Червень в Києві був значно теплішим за кліматичну норму

Опадів у червні в столиці було менше, ніж зазвичай.

Червень в Києві був значно теплішим за кліматичну норму
Фото: EPA/UPG

Середньомісячна температура повітря в червні в Києві дорівнювала 21,7 градуса за Цельсієм. Це на 2,2 градуса Цельсія вище за кліматичну норму.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

“У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень”, - йдеться в повідомленні. 

В обсерваторії нагадали, що найхолодніше в Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилась до 11,8 градуса за Цельсієм, а найтепліше – 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,4 градуса за Цельсієм, встановивши таким чином температурний рекорд. 

Зазначається, що червень виявився досить сухим - на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми.

Нагадаємо, 29 червня максимальна температура повітря в Києві досягла 34,4 градуса за Цельсієм.

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