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В Києві зафіксовано випадок ботулізму, - Держпродспоживслужба

Жінка отруїлась рибою, придбаною в магазині.

В Києві зафіксовано випадок ботулізму, - Держпродспоживслужба

В Дарницькому районі Києва зафіксований випадок захворювання на ботулізм.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Жінка, яка захворіла, 2 липня придбала в’ялену рибу в магазині “Пчілка” за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б. 

Уточнюється, що в результаті постраждала була госпіталізована.

Держпродспоживслужба розпочала епідрозслідування за даним фактом.

Нагадаємо, з 21 червня у Києві обстежують усі ятки, ярмарки та агропромислові ринки на дотримання правил безпечності та якості харчових продуктів.

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