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Кількість нових випадків COVID-19 зростає: ВООЗ закликає повернути масковий режим

Після успішного впровадження COVID-вакцин уряди багатьох країн відмовилися від обмежень.

Кількість нових випадків COVID-19 зростає: ВООЗ закликає повернути масковий режим
Фото: ukrinform.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від коронавіруса продовжує зростати.

Про це повідомляє Sky News.

Хоча уряди багатьох багатих країн практично відмовилися від COVID-обмежень після успішного впровадження вакцин, генеральний директор організації наголосив, що пандемія "ще не закінчилася".

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що суб-варіанти "Омікрона" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.

"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення числа смертей", – сказав він.

 

Нагадаємо, майже 700 тис. українців не отримали другої дози вакцини проти COVID-19.

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