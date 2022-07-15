​Франція підтримує зусилля України в Гаазі та надасть нову мобільну лабораторію для аналізу ДНК, – французьке МЗС

Франція рішуче налаштована на те, щоб винні у масових злочинах, вчинених у контексті російської агресії проти України, відповіли за свої дії та були притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє сайт французької дипломатії.

"Згідно з дорученням Президента Франції, Міністерство внутрішніх справ і заморських територій і Міністерство Європи та закордонних справ залишаються повністю мобілізованими для надання конкретної підтримки зусиллям, які докладаються в цьому напрямку українською владою та Міжнародним Кримінальний судом", - йдеться у повідомленні французького дипломатичного відомства.

Повідомляється, що Франція надає у розпорядження прокуратури МКС магістрата та кількох спеціалізованих слідчих, а також робить фінансовий внесок у діяльність кримінального суду в розмірі 500 000 євро.

Згідно з повідомленням, у відповідь на прохання української влади, протягом кількох тижнів на місця також було направлено місію у складі двох судових медиків та близько 15 жандармів з Інституту криміналістичних досліджень Національної жандармерії. За ініціативи головуючої в Раді Європейського Союзу Франції, було посилено повноваження агентства Євроюст, задля надання можливості останньому зберігати та аналізувати докази військових злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, а також з метою перерозподілу їх на кримінальні розслідування, розпочаті Україною та судовими органами держав-членів ЄС чи Міжнародним кримінальним судом.

Крім того, 14 липня Центр кризового забезпечення та підтримки МЗС Франції надав Генеральній прокуратурі України нову мобільну лабораторію для експрес-аналізу й експертизи ДНК, подібну до тієї, яку вже розгорнула на місцях французька судово-медична місія підтримки.

"Нова лабораторія фінансується Міністерством Європи та закордонних справ і є унікальною розробкою, аналогів якій немає у світі генетики. Вона дозволяє швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків", - додають у повідомленні.

Також, згідно зі спільним прес-релізом Міністерства внутрішніх справ і заморських територій та Міністерства Європи та закордонних справ, Франція, яка запевняє український народ у солідарності, продовжуватиме підтримувати боротьбу з безкарністю в Україні.

Нагадаємо, вчора під час святкування Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора, а Ліні Костенко вручили Орден Почесного легіону - найвищу нагороду Франції.

Раніше повідомлялось, що французька компанія надасть Україні 36 легкозбірних мостів для відновлення шляхів після бойових дій.