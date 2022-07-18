Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон політав на винищувачі Королівських авіаційних сил Typhoon.

Про це пише Sky News.

За даними видання, Джонсону показали винищувач ще минулого тижня на авіабазі в Лінкольнширі. Однак, відео опубліковано було в понеділок. На ньому Джонсон сидить за штурвалом.

18 липня він виступить на авіашоу у Фарнборо та, де, за повідомленнями ЗМІ, порівняє політ зі своїм керівництвом Консервативною партією.

"Я потягнув джойстик, і ми зробили петлю. Після трьох щасливих років у кабіні, де я здійснив кілька досить складних, якщо не дивних, подвигів, я збираюся безперешкодно передати керування комусь іншому", – цитує Джонсона Sky News.

Maverick PM Boris Johnson filmed this video selfie from the cockpit of a Typhoon fighter jet at RAF Coningsby on Thursday after meeting the pilots and ground crew.



What should he do after retiring from politics? pic.twitter.com/TDWjeemrtJ — TalkTV (@TalkTV) July 18, 2022

Нагадаємо, 7 липня Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром до осені, доки не оберуть нового лідера.

Ім'я його наступника на посаді прем'єра мають назвати 5 вересня.