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Борис Джонсон політав на винищувачі Typhoon

Прем'єр Британії порівняв керування літаком з керівництвом Консервативною партією.

Борис Джонсон політав на винищувачі Typhoon
Фото: Скріншот відео

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон політав на винищувачі Королівських авіаційних сил Typhoon.

Про це пише Sky News.

За даними видання, Джонсону показали винищувач ще минулого тижня на авіабазі в Лінкольнширі. Однак, відео опубліковано було в понеділок. На ньому Джонсон сидить за штурвалом.

18 липня він виступить на авіашоу у Фарнборо та, де, за повідомленнями ЗМІ, порівняє політ зі своїм керівництвом Консервативною партією. 

"Я потягнув джойстик, і ми зробили петлю. Після трьох щасливих років у кабіні, де я здійснив кілька досить складних, якщо не дивних, подвигів, я збираюся безперешкодно передати керування комусь іншому", – цитує Джонсона Sky News.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром до осені, доки не оберуть нового лідера.

Ім'я його наступника на посаді прем'єра мають назвати 5 вересня. 

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