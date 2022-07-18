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​У боях на Сході України найманці ПВК “Вагнера” зазнали великих втрат, − Міноборони Британії

Багато “вагнерівців” загинуло в Попасній і Лисичанську.

​У боях на Сході України найманці ПВК “Вагнера” зазнали великих втрат, − Міноборони Британії
Пожежа на базі найманців Вагнера на Луганщині

Підрозділи найманців приватної військової компанії “Вагнера” зазнали великих втрат у боях з українськими військовими на сході України.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія використовує ПВК “Вагнера” для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

“Вагнерівці” майже напевно відігравали важливу роль в останніх боях у Попасній та Лисичанську. Саме в цих боях вони зазнали великих втрат.

На думку аналітиків, через це у ПВК “Вагнера” знижують стандарти набору, і беруть у свої лави засуджених і осіб, які раніше були в “чорних списках”.

Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил.

Нагадаємо, з початку війни по 18 липня Збройні сили України ліквідували близько 38 450 російських загарбників.

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