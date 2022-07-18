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​Учора росіяни вбили двох мешканців Донеччини і поранили десятьох

Інформація уточнюється.

​Учора росіяни вбили двох мешканців Донеччини і поранили десятьох
Наслідки обстрілів у Донецькій області. Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві людини, ще десятеро були поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 липня росіяни вбили двох мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще десять людей отримали поранення", − йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося про те, що 17 липня на Донеччині через російські обстріли отримали осколкові поранення шестеро жителів, з них троє − діти.

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