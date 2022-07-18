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Окупанти знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

Мешканців закликають не виходити з укриттів.

Окупанти знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, з 16 липня у Нікопольському районі збільшують тривалість комендантської години – відтепер вона розпочинатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 5:00.

Вранці 16 липня росіяни ударили з "градів" по житлових кварталах Нікополя, у результаті чого були пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Згодом стало відомо, що у результаті обстрілу Нікополя загинули двоє людей.

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