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Важкопоранених в результаті ракетного удару по Вінниці лікуватимуть у Польші

У першу чергу йдеться про тих, хто має складні опіки.

Пацієнтам із важкими травмами та опіками, які вони отримали внаслідок ракетного удару Росії по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство здоров'я України.

Наразі таких постраждалих транспортували до Першого територіального медичного об’єднання Львова, де їх стан стабілізують та підготують до подальшої евакуації до Польщі.

У першу чергу йдеться про тих, хто має складні опіки.

"Транспортування пацієнтів здійснюється за програмою медичної евакуації із залученням бригад Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - зазначили в МОЗ.

Як повідомлялося,  в лікарнях Вінниці після ракетного удару перебувають 67 поранених.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Кількість жертв через ракетний удар зросла до 24. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Наразі ідентифікували тіла всіх загиблих.

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