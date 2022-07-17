Українські захисники відбили ворожі штурми на декількох напрямках і завдали втрат рашистам.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії продовжили зосереджувати свої зусилля, щоб встановити контроль над Сіверськом і просунутися в напрямку міста Бахмут.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом українські бійці продовжують відбивати ворожі наступи й завдавати втрат росіянам.

Так, на Слов'янському напрямку бійці швидко придушили ворожі штурмові дії поблизу Григорівки. Окупанти з втратами відійшли. Також загарбники намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Але зазнали невдачі й були змушені втікати, втративши чимало особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни продовжили обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру. За даними командування, окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Однак отримали відсіч від українських підрозділів і вдалися до втечі.

Станом на 18.00 17 липня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському, Поліському та Сіверському - без істотних змін. Ворог залучив артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Проводить також повітряну розвідку прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

- без істотних змін. Ворог залучив артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Проводить також повітряну розвідку прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. на Харківському росіяни намагаються утримати зайняті рубежі. Обстріляли райони населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Також завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

росіяни намагаються утримати зайняті рубежі. Обстріляли райони населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Також завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова. на Слов’янському загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших. Щоб порушити систему управління Сил оборони та не допустити ведення повітряної розвідки окупанти активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших. Щоб порушити систему управління Сил оборони та не допустити ведення повітряної розвідки окупанти активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби. також на Слов’янському напрямку рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших.

рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших. на Бахмутському загарбники обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдали ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.

загарбники обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдали ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках було зафіксовано обстріли біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

було зафіксовано обстріли біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої. на Південнобузькому загарбники систематичними обстрілами намагаються порушити логістичне забезпечення українських військ. Вороги обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдали ракетних ударів по Миколаєву і проводять повітряну розвідку БпЛАми. Є висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 17 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню населені пункти у Запорізькій області.

У Чорному морі перебувають два ракетні та один десантний корабель окупантів.