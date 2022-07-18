ЗСУ атакували опорний пункт і живу силу ворога в районах Благодатного і Давидового Броду

Ворог намагався завдати авіаудару по звільнених територіях, але змушений був втекти.

За минулу добу ворог двічі намагався завдати авіаудару по звільнених територіях на півночі Херсонської області. Росіяни атакували наші позиції, але негайно втекли під натиском вогневого ураження у відповідь.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Натомість наші штурмовики двічі завдали вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду (Херсонщина. – Ред.)", – зазначили в повідомленні.

За підсумками доби і роботи підрозділів ОК "Південь" втрати ворога за вчора склали 36 осіб, два самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1", три машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, одну радіолокаційну станцію “Підліт”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

В ОК додали, що в Чорному морі перебувають два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також три великі десантні кораблі. Залишається високою загроза ракетних ударів.

Військові також попередили, що в прибережних зонах – підвищена мінна небезпека: на морі два дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега.

Нагадаємо, російські військові також обстрілюють прикордоння Чернігівської і Сумської областей, Харкова і населених пунктів Харківщини. Не вщухають обстріли цивільної і військової інфраструктури на Донбасі.