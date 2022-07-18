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ЗСУ атакували опорний пункт і живу силу ворога в районах Благодатного і Давидового Броду

Ворог намагався завдати авіаудару по звільнених територіях, але змушений був втекти. 

ЗСУ атакували опорний пункт і живу силу ворога в районах Благодатного і Давидового Броду
Ілюстративне фото опору на Херсонщині
Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

За минулу добу ворог двічі намагався завдати авіаудару по звільнених територіях на півночі Херсонської області. Росіяни атакували наші позиції, але негайно втекли під натиском вогневого ураження у відповідь.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Натомість наші штурмовики двічі завдали вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду (Херсонщина. – Ред.)", – зазначили в повідомленні.

За підсумками доби і роботи підрозділів ОК "Південь" втрати ворога за вчора склали 36 осіб, два самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1", три машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, одну радіолокаційну станцію “Підліт”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

В ОК додали, що в Чорному морі перебувають два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також три великі десантні кораблі. Залишається високою загроза ракетних ударів.

Військові також попередили, що в прибережних зонах – підвищена мінна небезпека: на морі два дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега.

Нагадаємо, російські військові також обстрілюють прикордоння Чернігівської і Сумської областей, Харкова і населених пунктів Харківщини. Не вщухають обстріли цивільної і військової інфраструктури на Донбасі.

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