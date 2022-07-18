​Росія не має територіальних успіхів і затягує війну в Україні, − ISW

Російська армія затягує війну в Україні для відновлення і поповнення сил через відсутність територіальних досягнень.

Російські збройні сили повертаються з оперативної паузи і провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що закінчення російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за кількома напрямками, попри відповідний публічний наказ міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Російські війська прагнуть просуватися навколо Сіверська і Бахмута, утримувати оборонні позиції на північ від Харкова і вздовж південного напрямку.

Крім того, війська РФ продовжують створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілюючи населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов'янського напрямку і завдаючи артилерійські, ракетні та авіаційні удари по всій території України.

Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні досягнення.

ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи буде характеризуватися коливанням і ступеневим відновленням наземних наступальних дій.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки на трьох напрямках.