​ЄС не може застосовувати національне вето при ухваленні рішень про зовнішню політику, − Шольц

Якщо Євросоюз хоче зберегти провідну роль у світовій політиці, він більше не може застосовувати національне вето при ухваленні рішень про зовнішню та безпекову політику ЄС.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

За його словами, війна Росії в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною і посилює необхідність покласти край "егоїстичному блокуванню" європейських рішень окремими державами-членами.

"Ми просто не можемо дозволити собі й надалі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці – якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", – наголосив канцлер.

Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету та демократичної стійкості країн блоку.

Нагадаємо, дискусія про відмову від принципу одноголосності особливо активізувалася за узгодженням шостого пакета санкцій проти РФ. Угорщина тривалий час блокувала його, вимагаючи винятків собі у нафтовому ембарго.