Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
ГоловнаПолітика

​ЄС не може застосовувати національне вето при ухваленні рішень про зовнішню політику, − Шольц

Канцлер Німеччини хоче змінити правила прийняття зовнішньополітичних рішень в Євросоюзі.

​ЄС не може застосовувати національне вето при ухваленні рішень про зовнішню політику, − Шольц
Фото: EPA/UPG

Якщо Євросоюз хоче зберегти провідну роль у світовій політиці, він більше не може застосовувати національне вето при ухваленні рішень про зовнішню та безпекову політику ЄС.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

За його словами, війна Росії в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною і посилює необхідність покласти край "егоїстичному блокуванню" європейських рішень окремими державами-членами.

"Ми просто не можемо дозволити собі й надалі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці – якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", – наголосив канцлер.

Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету та демократичної стійкості країн блоку.

Нагадаємо, дискусія про відмову від принципу одноголосності особливо активізувалася за узгодженням шостого пакета санкцій проти РФ. Угорщина тривалий час блокувала його, вимагаючи винятків собі у нафтовому ембарго. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також