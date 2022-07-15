Колега Тищенка вважає, що він дискредитує їхню політсилу.

Народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенка та припинення його членства в партії.

Про це вона написала у фейсбуці.

Фото: Микола Тищенко в фейсбук

"Моя заява щодо припинення членства в Партії та виключення зі складу депутатської фракції Миколи Тищенка. Далі справа за Оленою Шуляк (голова партії – ред.) і Давидом Арахамією (голова фракції – ред.), а далі – за колегами", – заявила вона.

Фото: facebook/Мар'яна Безугла Фото: facebook/Мар'яна Безугла Фото: facebook/Мар'яна Безугла Фото: facebook/Мар'яна Безугла Фото: facebook/Мар'яна Безугла Фото: facebook/Мар'яна Безугла

У своїй заяві на адресу керівництва "Слуги народу" Безугла заявила, що Тищенко вчиняв дії, які дискредитують політичну силу, співпрацював з іншими політичними партіями, ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів.

Безугла стверджує, що Тищенко також "допомагає в працевлаштуванні різним особам, наприклад, виконувачці обовʼязків начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області – соратниці податківця-втікача часів Януковича Клименка".

Безугла заявила, що Тищенко нібито передав теробороні Святошинського району Києва бронежилети 1983 року з Німеччини, які виявились непридатними, не мали документів і наскрізь прострілювались.

"Крім того, 23 квітня з відкритих джерел інформації стало відомо про нагородження Миколи Тищенка бойовою зброєю "командирським" автоматичним пістолетом Стєчкіна. У цьому нагородженні брав участь відомий шахрай Майман Михайло Веніамінович від імені добровольчого формування 14 територіальної громади міста Києва "Архангела Михайла", – додала вона.

Безугла вважає, що це дискредитує партію, ЗСУ і правоохоронні органи, оскільки сектор оборони заявив, що не причетний до нагородження зброєю Тищенка.

Миколу Тищенка обрали на мажоритарному окрузі (219, Київ, Святошинський), тож у випадку виключення з фракції депутатського мандату не позбудеться.