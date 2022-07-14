Порошенко зустрівся з головою парламенту Естонії

Петро Порошенко, який перебуває в Естонії, провів зустрічі із Головою Парламенту Естонії Юрі Ратасом, а також із Головою Комітету із закордонних справ Марко Міхкельсоном.

«Я сьогодні в Естонії, у Таллінні. Зараз тут дуже напружені дні. Завтра буде голосування по новому складу уряду, і ми маємо бути твердо переконані, що підтримка України з боку Естонії буде непохитною», – сказав Порошенко журналістам.

«Естонія — постійний та відданий союзник України. Маємо не лише спільні гострі безпекові виклики, але і спільне майбутнє в Об’єднаній Європі. Жорстко засудили протиправні дії та нелюдські злочини путінського режиму в Україні. «Ракетний тероризм», масові вбивства українців, етнічні чистки на тимчасово окупованих територіях України — це все військові злочини, за які Путін та його прибічники будуть відповідати у Міжнародному трибуналі», – заявив Порошенко.

«Естонія щиро підтримує нашу боротьбу з російським агресором і стоїть в авангарді міжнародної антипутінської коаліції. Якщо порахувати у ВВП на душу населення, то Естонія найбільше допомагає Україні», – констатує Порошенко.

Під час зустрічей також обговорили потреби української армії, посилення санкцій проти Росії. Петро Порошенко наголосив на необхідності розблокувати українські порти для експорту продуктів сільського господарства. Він запропонував арештовувати російські кораблі, які незаконно перевозять українське зерно та російську нафту. Обговорили і питання енергетичної безпеки Європи.

Петро Порошенко подякував за принципову позицію Естонії у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

«Наше спільне завдання — якнайшвидше розпочати передвступні переговори. А єдиною ефективною на сьогодні гарантією безпеки може бути лише членство в НАТО, тому маємо продовжувати наполегливо просувати євроатлантичний порядок денний України», – зазначив Порошенко.

Під час зустрічей і Голова Парламенту Естонії Юрі Ратас, і Голова Комітету Марко Міхкельсон звернули увагу на необхідність впровадження реформ, зокрема щодо антикорупційної політики та зміцнення демократичних свобод.

«Звичайно, що порушували питання і щодо продовження реформ в Україні, і щодо призначення Спеціалізованого Антикорупційного прокурора, оголошення конкурсу на Директора Національного Антикорупційного бюро. І щодо свободи слова в Україні, і щодо неприпустимості відключення патріотичних телевізійних каналів. Бо один державний канал – це Путін. Ми маємо будувати країну на ключових демократичних принципах», – наголосив Порошенко.

«Підтримка з боку Естонії в ці часи – і зброєю, і політична, й економічна, і повоєнної відбудови – буде непохитна», – резюмував експрезидент.