Порошенко в ефірі французького LCI: воїни готові переходити у контрнаступ, але потрібно більше зброї

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що українські Збройні Сили мають високу мотивацію для контрнаступу, і закликав західних партнерів прискорити постачання озброєння та посилити санкції проти Росії.

Крім того, експрезидент, який повернувся з південного фронту, розповів про ситуацію на передовій.

«Я якраз повернувся з Херсонської області. Сьогодні на півдні присутня частина артилерії, яка поставлена нашими союзниками і партнерами. Ми чуємо, що артилерія нарешті почала відповідати. Ми накрили склади боєкомплекту для російської артилерії, і вперше кількість відповідей російської артилерії зменшилося. Їм треба 5-7 днів для того, щоб налагодити нову логістику», – розповів Порошенко.

За його словами в одному з фронтових сіл немає жодної людини, в селі немає жодного будинку, який би залишився неушкодженим. Зруйновані школа, бібліотека, лікарня, горять поля пшениці. Зруйнована церква системами залпового вогню. І в цих умовах. за словами Порошенка, наші воїни стіною стоять, захищаючи Україну і захищаючи Європу, мають високий моральний дух для того, щоб переходити у контрнаступ.

«Ми зараз потребуємо для контрнаступу, для того, щоб закінчити війну, щоб швидше принести мир Європі і викинути російські війська із суверенної української території, артилерії, дронів, систем радіоелектронної боротьби, зенітних ракет, потребуємо БМП. Я на власні очі побачив, що кожна позиція з наданої допомоги буде високопрофесійно і високоефективно використовуватися найсильнішими воїнами Європи – воїнами України», – сказав Петро Порошенко.

За його словами, головна проблема - озброїти патріотів.

«Бо сьогодні – це не війна піхоти. Це війна дронів. Це війна артилерії. Це війна наступальних БМП. Це війна радіоелектронної боротьби. Основна причина поранень наших військових, як і наших цивільних – це не кульові поранення, не снайперський вогонь. Сьогодні 95% поранень – це російська артилерія, яка має необмежений запас і кількість снарядів», – констатував Порошенко.

Він зазначив, що на найбільш відповідальних ділянках фронту потрібно різко і негайно збільшити надходження зброї.

«І ще одна позиція. Ми сьогодні, крім постачання зброї, дуже чекаємо санкцій. Санкції мають бути і в енергетичній сфері для того, щоб не допустити через енергетику фінансування загарбника, і санкції в фінансовій сфері, і санкції в транспортній сфері для того, щоб зупинити російський експорт. Бо тільки об’єднанням зусиль всіх ми можемо зупинити агресора. І ми тут дуже розраховуємо на Францію. І велике вам спасибі за підтримку, яку ви надаєте сьогодні Україні», – резюмував п'ятий президент.