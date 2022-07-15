​Партія "Слуга народу" не схвалює заяву нардепки Безуглої щодо виключення Тищенка

У політсилі вважають, що в умовах війни не час для конфілктів між депутатами.

Партія "Слуга народу" не схвалює заяву нардепки Марʼяни Безуглої щодо виключення колеги Миколи Тищенка зі складу фракції та позбавлення членства у політсилі.

В партії не будуть втручатися у конфлікт та не схвалюють позицію Безуглої. Політсила вважає, що подібні суперечки між однопартійцями шкодять іміджу "Слуги народу". Про це LB.ua в коментарі повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Ми не втручаємося в особисті суперечки між депутатами доти, доки це не заважає законодавчій роботі", – заявила вона.

Водночас в партії вважають, що заява Безуглої шкодить іміджу партії та не є своєчасною.

"Але і не схвалюємо, коли вони виносяться у публічну площину, оскільки це шкодить іміджу партії. Сьогодні, в умовах війни точно не час для подібних конфліктів", – підкреслила речниця.

Нагадаємо, Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенка та припинення його членства в партії.

У своїй заяві на адресу керівництва "Слуги народу" Безугла заявила, що Тищенко вчиняв дії, які дискредитують політичну силу, співпрацював з іншими політичними партіями, ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів і незаконно отримав нагородну зброю. Все це, на погляд депутати, дискредитує полістилу.