У Верховній Раді є декілька ініціатив щодо відкликання та обмежень нардепів з колишньої ОПЗЖ.

Про це в інтерв`ю LB повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Також у парламенті ще немає остаточної концепції щодо місцевих депутатів від проросійських сил.

«Вся робота над цими питаннями (щодо позбавлення колишніх депутатів ОПЗЖ мандатів) звелася до розуміння двох шляхів. Один – ще більш сумнівний з точки зору Конституції, ніж дистанційне голосування. Це як раз шлях прийняття просто постанови чи одноразового акту про позбавлення усіх цих депутатів мандатів. Так, це політичне рішення. Є навіть зареєстровані ініціативи», — заявив Корнієнко.

Також є ініціатива щодо позбавлення колишніх членів ОПЗЖ права брати участь у засіданнях Ради.

«Є широкий спектр: від позбавлення їх прав відвідувати засідання комітетів до заборони брати участь у засіданнях. Наприклад, народний депутат «Слуги народу» Олег Дунда взагалі пропонує конкретний список депутатів, яких треба позбавити мандатів. І там не вся фракція ОПЗЖ, а лише якась частина. Чому запропоновані окремі депутати – не зрозуміло», — додав перший заступник голови Верховної Ради.

За його словами, також є інший шлях – це внесення змін до Конституції.

«Але під час воєнного стану такі зміни вносити ми не можемо. Тому це питання фактично «підвисло». В Конституції наразі є чіткі сім підстав для позбавлення мандату. Серед них немає такої підстави як обрання від забороненої партії. Зараз ми знаходимося у процесі. У суспільства є запит, щоб ці колеги не були надалі депутатами. Втім, реалізувати це законним та конституційним шляхом зараз неможливо», - сказав Корнієнко.

Також Уряд вже подав до Верховної Ради проєкт щодо позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій. Однак робота над законопроєктом продовжується та до другого читання будуть вноситися правки.

«Уряд запропонував жорстку редакцію. Думаю, що ми маємо врахувати думку людей. Бо на місцях люди справді проти подальшої роботи таких депутатів. Але й маємо зважати на державницьку позицію, оскільки місцеве самоврядування має якось працювати далі. Знову ж таки, під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори до органів місцевого самоврядування», - зазначив перший заступник голови Верховної Ради.

Нагадаємо, у березні РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших. Тоді колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир".

У червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".