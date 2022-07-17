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Дії та бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки будуть оцінені, - Зеленський

Президент прокоментував низку кадрових рішень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки.

У вечірньому зверненні він розповів, що відвідав прифронтові регіони, де особисто розбирався з діяльністю, зокрема, правоохоронних органів.

"За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Розбирались і з місцевим керівництвом виконавчої влади. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки і в правоохоронних органах будуть оцінені. Відповідна інспекція правоохоронних органів вже має перші результати й буде продовжуватися далі", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що ухвалив рішення про відсторонення генерального прокурора та голови Служби безпеки. 

Нагадаємо, Зеленський відсторонив від обов'язків голову СБУ Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Також президент розповів, що працівники ДБР та Служби безпеки затримали колишнього керівника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Йому готовлять підозру в державній зраді.

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