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Ворог вранці вдарив по Краматорську

За попередніми даними, вогонь вівся з ракетних систем залпового вогню. 

Ворог вранці вдарив по Краматорську
Удар по Краматорську 18 липня
Фото: Олександр Гончаренко

Вранці 18 липня російська армія завдала чергового удару по Краматорську Донецької області.

Про це в фейсбуці повідомив мер міста Олександр Гончаренко. 

"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже – з РСЗВ", – написав він.

Інформації про загиблих і постраждалих станом на зараз немає. 

Нагадаємо, 16 липня армія окупанта вдарила по селищу Малотаранівка, що неподалік Краматорська. Снаряди влучили в поле і дорожну інфраструктуру. 

14 липня ворог завдав по Краматорську авіаракетних ударів. Від обстрілу постраждав, зокрема, офіс Червоного Хреста України. 

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