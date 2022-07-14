Росія завдала авіаракетних ударів по Краматорську

Російська армія вранці 14 липня вчинила авіаракетні удари по промзоні Краматорська.

Про це близько 7:30 повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Uончаренко.

"Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста. Небезпека не минула, знаходьтесь в укритті!" – написав він.

Нагадаємо, що ворог бив по місту й вчора вранці. Одна ракета влучила в промзону, друга – в лісосмугу. Без жертв.

Ранком 14 липня обстрілу, крім Краматорська, зазнав Миколаїв. Є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація уточнюється.