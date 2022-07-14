Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

​Російські війська не просунулися на Донбасі за останні три доби, – Міноборони Британії

У Донецькій і Луганській області російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту.

​Російські війська не просунулися на Донбасі за останні три доби, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що за останні 72 години росіяни не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська.

Застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, які використовують російські війська, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів. Якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія в даний час не в змозі зробити.

Попри те, що 13 липня відбулися переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини у Донецькій області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також