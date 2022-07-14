​Російські війська не просунулися на Донбасі за останні три доби, – Міноборони Британії

У Донецькій і Луганській області російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту.

На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що за останні 72 години росіяни не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 14, 2022

Застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, які використовують російські війська, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів. Якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого Росія в даний час не в змозі зробити.

Попри те, що 13 липня відбулися переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини у Донецькій області.