Пожежу не можуть гасити через небезпеку для життя особового складу.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, викликані обстрілами.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли приватні дворові споруди та звалище", − йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС Харківської області у Facebook

Зокрема, увечері 17 липня в Печенігах Чугуївського району розпочалася пожежа в господарській споруді у дворі приватного будинку, 63-річний чоловік, намагаючись вилізти через вікно з палаючої споруди, порізав склом руки. Від госпіталізації він відмовився. Рятувальники загасили вогонь протягом години.

Фото: ДСНС Харківської області у Facebook

У Богодухівському районі близько 22:45 ворог також влучив у приватну господарську будівлю площею близько 70 кв.м. А в 00:50 – у приватний гараж. Там виникла пожежа на площі 140 кв. Рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. Постраждалих немає.

У тимчасово окупованій Балаклійській громаді ворожі снаряди потрапили у звалище, але загасити вогонь було неможливо через небезпеку для особового складу ДСНС.

Фото: ДСНС Харківської області у Facebook

Крім того, двічі рятувальники виїжджали для перевірки місць влучення ворожих боєприпасів до житлових багатоповерхівок, де не сталося пожеж. Так, у Київському районі Харкова в результаті обстрілу було частково зруйновано 2 дев'ятиповерхівки, потерпілих немає. У Чугуєві вибухом були вибиті вікна в житловій п'ятиповерхівці. На 5-му поверсі були заблоковані вхідні двері до однієї з квартир. Рятувальники провели деблокування, щоб дати можливість вийти його мешканцям. У цьому випадку постраждалих також немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 6 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Харківщини зареєструвала 2 370 кримінальних проваджень щодо обстрілів окупантами мирного населення.