​Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, найбільше − на Бахмутському напрямку

З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 687 (+3) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од;
- артилерійських систем – 849 (+3) од;
- РСЗВ − 248 (+0) од;
- засобів ППО − 113 (+3) од;
- літаків – 220 (+0) од;
- гелікоптерів – 188 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 690 (+2);
- крилатих ракет − 166 (+0);
- кораблів/катерів − 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн − 2 753 (+7) од;
- спеціальної техніки − 70 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів біля Верхньокам’янського, Спірного та Серебрянки. Ворог продовжує штурмові дії неподалік Григорівки Донецької області.