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​Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, найбільше − на Бахмутському напрямку

Дані уточнюються.

​Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, найбільше − на Бахмутському напрямку
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 687 (+3) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од;
  • артилерійських систем – 849 (+3) од;
  • РСЗВ − 248 (+0) од;
  • засобів ППО − 113 (+3) од;
  • літаків – 220 (+0) од;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 690 (+2);
  • крилатих ракет − 166 (+0);
  • кораблів/катерів − 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 2 753 (+7) од;
  • спеціальної техніки − 70 (+2).

 Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів біля Верхньокам’янського, Спірного та Серебрянки. Ворог продовжує штурмові дії неподалік Григорівки Донецької області.

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