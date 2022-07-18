​Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, найбільше − на Бахмутському напрямку

З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

особового складу − близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 687 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од;

артилерійських систем – 849 (+3) од;

РСЗВ − 248 (+0) од;

засобів ППО − 113 (+3) од;

літаків – 220 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 690 (+2);

крилатих ракет − 166 (+0);

кораблів/катерів − 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн − 2 753 (+7) од;

спеціальної техніки − 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів біля Верхньокам’янського, Спірного та Серебрянки. Ворог продовжує штурмові дії неподалік Григорівки Донецької області.